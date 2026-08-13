Delgado afirma que Canarias "tiene claro" que las políticas de migración no pueden hacerse "de espaldas al territorio"

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, (centro) durante la presentación de MIGRADMI 2026 - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado que la Comunidad Autónoma "tiene muy claro" que las políticas de migración "no pueden hacerse de espaldas al territorio".

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto durante la presentación de la tercera edición del Encuentro Estatal sobre Migraciones (MIGRADMI 2026), que congregará los días 9 y 10 de septiembre en Lanzarote a los máximos expertos nacionales e internacionales en materia de migraciones, convivencia intercultural y diversidad cultural.

"Canarias ha sido y es un territorio que recibe, acoge y convive con personas procedentes de muchos lugares del mundo, por eso tenemos la responsabilidad de seguir construyendo políticas públicas que trabajen por la inclusión, la igualdad de oportunidades y una convivencia que se construya desde la cercanía.

En este contexto, la consejera hizo especial hincapié en que el barrio "es un espacio clave de convivencia social", por lo que insistió en que las políticas de migración no se hagan de espaldas al territorio.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, indicó que la tercera edición de MIGRADMI "cuenta ya con una importante inscripción a nivel regional y estatal".

"El trabajo que se viene realizando, siguiendo las directrices del Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, es excelente, y nos está permitiendo aportar múltiples elementos de valor a la comprensión y gestión de las migraciones y la diversidad cultural en nuestro archipiélago", enfatizó.

También apuntó que "Canarias ha hecho una apuesta decidida para conseguir que la movilidad humana sea un factor de progreso para la región, avanzando hacia ese objetivo a través de Canarias Convive y las distintas alianzas que vamos consolidando mediante el programa".

Mientras, el director académico del Programa Canarias Convive y profesor de la ULL, Vicente Zapata, resaltó "la importancia de mantener a lo largo del tiempo un equipo competente que aborde las temáticas fundamentales desde un enfoque comunitario, que nos permite organizar espacios de trabajo compartido con ciudadanía, personas con perfil técnico y profesional, además de responsables políticos".

"Pocas comunidades autónomas disponen de esta estructura y eso nos hace mucho más capaces como sociedad en lo que se refiere a la comprensión y gestión de las migraciones", destacó.

ENCUENTRO TÉCNICO SOBRE MIGRACIONES Y CONVIVENCIA

Con todo, MIGRADMI 2026, que cuenta en esta edición con la colaboración especial del Cabildo de Lanzarote, tendrá lugar durante los próximos 9 y 10 de septiembre, en un encuentro que reunirá a responsables públicos, personal técnico, entidades sociales, investigadores y profesionales especializados en migraciones.

El programa de la primera jornada, 9 de septiembre, incluye la celebración de seis foros de trabajo dedicados a cuestiones como la acogida de las personas migrantes, la coordinación entre recursos públicos, la prevención del racismo, la participación comunitaria, la cohesión social y las metodologías de intervención con enfoque comunitario.

La programación concluirá con la presentación de un diagnóstico sobre el fortalecimiento del tejido asociativo migrante en Canarias y un cinefórum abierto a la ciudadanía, organizado en colaboración con Casa África, con la proyección de los cortometrajes Me llamo Binta y Peces Raros.

Ya la jornada del jueves, 10 de septiembre, estará centrada en la puesta en común de las conclusiones de los foros, un diálogo sobre experiencias desarrolladas en distintos barrios, la presentación de buenas prácticas impulsadas por administraciones locales y la entrega del reconocimiento MIGRADMI.

El encuentro finalizará con la celebración del Día Canario de las Migraciones, en Jameos del Agua. En este marco, se entregarán las Distinciones Valbanera a la Migración Canaria que este año reconocen la labor en pos de la convivencia y la integración del IES El Tablero-Aguañac, a Emerlan, de la Federación de Entidades Canarias de Venezuela, de Fedecanarias y de Steve Alfonso Chiscano.