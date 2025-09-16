Delgado (PP) critica el "colapso" de la gestión de limpieza y recogida de residuos en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - La diputada y portavoz popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado - CEDIDO POR PP CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha criticado el "colapso" de la gestión municipal en materia de limpieza y recogida de residuos.

En un comunicado, ha indicado que este "fracaso" del grupo de Gobierno, "mantiene a la ciudad sucia, con malos olores y con contenedores desbordados en numerosos barrios, mientras la alcaldesa Carolina Darias no reacciona".

"Si con 520 millones de euros de presupuesto de gasto no somos capaces de recoger la basura, es evidente que el Ayuntamiento ha fracasado como institución", dijo.

Delgado indicó que "los vecinos ven una ciudad abandonada, con una alcaldesa ausente, a pesar de que el próximo 1 de enero comenzarán a pagar 150 euros de tasa de basura, una de las más altas de España".

Además, la portavoz recordó que el contrato de Limpieza Viaria está vencido desde 2017 mientras que los contratos de Recogida de Residuos Sólidos (RSU), elaborados con carácter de emergencia durante la pandemia, están en situación irregular desde 2020.

"Llevamos años funcionando con parches administrativos, sin licitaciones en vigor y con un servicio cada vez más deficiente", advirtió.

Para los populares es "inaudito" que mientras la ciudad se degrada el grupo de gobierno --PSOE, Podemos y NC-- presume de unos macro-contratos de Limpieza que nunca terminan de llegar, que incluso experimentan antes de ser licitados "recortes evidentes en partidas básicas como la reposición de contenedores o las campañas de concienciación".

Delgado expuso que la acumulación de residuos que estos días padecen barrios como Almatriche, San Lorenzo, Hoya Andrea o La Milagrosa, donde los vecinos soportan esperas de hasta tres, cuatro y hasta seis días sin recogida, es "la gota que colma el vaso, al sufrir la ausencia total de servicio los fines de semana".

"La imagen es desoladora, con contenedores rebosantes, bolsas tiradas en la calle, malos olores y focos de insalubridad que indignan a los vecinos. Y todo esto sucede mientras el PSOE obliga a los ciudadanos a pagar una de las tasas más caras del país", Aseveró.