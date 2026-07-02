La demanda de energía eléctrica en Canarias aumenta un 1% en junio respecto al mismo mes en 2025

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La demanda eléctrica nacional descendió en el mes de junio un 0,9% con respecto al mismo mes del año anterior, una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad. En términos brutos, la demanda fue de 21.970 GWh, un 0,5% superior a la del mismo mes de 2025. Además, en esta treintena y con los datos disponibles, se estima que las instalaciones de autoconsumo han generado 1.414 GWh.

Por su parte, en Canarias, la demanda de energía eléctrica aumentó un 1% respecto al mismo mes de 2025, teniendo en cuenta los efectos de laboralidad y las temperaturas. En términos brutos, la demanda fue de 717.795 MWh, un 1,6% superior a la de junio de 2025, según ha informado Red Eléctrica en una nota de prensa.

En el primer semestre de 2026, España ha registrado un total de 127.020 GWh de demanda eléctrica, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, si tenemos en cuenta la laboralidad y las temperaturas, este crecimiento se sitúa en el 0,9%.

Por su parte, las tecnologías renovables aportaron este junio un total de 14.020 GWh, un 12% más que el año pasado, y suponen el 58,4% del total.

La solar fotovoltaica lidera la producción por tercer mes consecutivo con el 29,4% al incrementar su generación un 17,1%, hasta los 7.071 GWh. Estos datos suponen dos nuevos máximos mensuales de esta tecnología a nivel nacional.

Además, logró su mayor participación histórica en el mix eléctrico del pasado 6 de junio, con una aportación al sistema del 34,9% del total.

La segunda tecnología en el mix de junio fue la nuclear, con un 18,5%; seguida por la eólica, con un 15,75%; el ciclo combinado, con un 15,65% y la hidráulica, con un 8,9% del total.

Durante el mes de junio, el 79,8% de la generación fue libre de CO2 equivalente, lo que supone un incremento del 11,2% en la cantidad de GWh producidos libres de emisiones.

Si se tienen en cuenta datos de producción procedentes de instalaciones de autoconsumo, la participación de las renovables en el mix español asciende en junio al 60%, según las estimaciones disponibles.

Con el fin de promover un mayor aprovechamiento de la generación renovable, subraya Red Eléctrica, en junio se han integrado a la red un total de 1.003 GWh mediante el almacenamiento en baterías y bombeo hidráulico, las cuales han proporcionado de nuevo a la red 592 GWh de energía en junio. A cierre del mes, estas tecnologías cuentan con 411 GWh de energía almacenada.

EN CANARIAS

En Canarias, la demanda de energía eléctrica aumenta un 1% respecto al mismo mes de 2025, teniendo en cuenta los efectos de laboralidad y las temperaturas.

En términos brutos, la demanda fue de 717.795 MWh, un 1,6% superior a la de junio del ejercicio pasado. Mientras, en el acumulado de 2026, ha registrado una demanda de 4.333.307 MWh, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2025.

Por último, en cuanto a la generación eléctrica, el ciclo combinado, con un 39,9% del total, fue la primera fuente en Canarias en junio, seguida por la eólica, que ha supuesto el 19,7% del total. Por su parte, la solar fotovoltaica experimenta un crecimiento del 8,3% hasta alcanzar los 46.195 MWh, una aportación que significó el 6,4% del mix canario.

En conjunto, en este mes de junio la producción renovable en el archipiélago ha alcanzado una cuota del 26,5% sobre el total de energía producida.