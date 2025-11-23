Dentistas advierten del peligro de comprar productos dentales por internet sin supervisión este Black Friday

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife ha advertido esta semana sobre el peligro que supone la compra de productos dentales sin supervisión --como cepillos eléctricos, férulas de descarga, ortodoncias invisibles y blanqueamientos dentales-- con motivo del Black Friday. Así, instan a consultar al especialista.

En una nota de prensa, los profesionales recomiendan "mirar bien la letra pequeña" de estas ofertas que se suelen hacer en campañas de descuento previas a la Navidad y, sobre todo, a consultar con el dentista si necesitamos ese producto realmente y si es el adecuado para el estado de salud oral de cada persona.

Así, tal y como explica la presidenta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Concepción Mercedes León Martínez, un cepillo eléctrico "no es adecuado para todo el mundo", ya que "si la persona tiene el esmalte erosionado puede necesitar el uso de un cepillo manual muy suave o, en todo caso, recibir por parte del dentista una explicación específica de cómo debe usar el producto".

Por su parte, las férulas de descanso o la ortodoncia invisible "deben ser personalizadas, pautadas y supervisadas por un dentista".

SOBRE EL TURISMO DENTAL

Por otra parte, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife sigue poniendo el foco en cualquier oferta vacacional con motivo de las fiestas navideñas y que incluya tratamientos dentales. En ese sentido, desaconsejan a la población seguir este tipo de propuestas, en países extranjeros como Marruecos, ya que se pueden provocar complicaciones que, una vez ya en España, requieran tratamientos complicados para intentar reparar los daños ocasionados.

Además, los profesionales de la provincia tinerfeña recuerdan que los tratamientos blanqueadores también deben ser "pautados y supervisados" por el dentista, sobre todo porque algunas composiciones llevan productos que, por ley, solo pueden aplicarse por un profesional colegiado.

En definitiva, destacan, productos adquiridos en internet y sin el control adecuado pueden causar el efecto contrario, una erosión del esmalte que deje más a la vista el interior del diente, la dentina, que presenta un color más amarillo que el exterior de las piezas.