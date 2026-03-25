Denunciado un grupo de turistas y su guía al ser localizados en Laguna Grande en plena alerta por 'Therese'

La Guardia Civil localiza a un grupo de turistas en la zona de Laguna Grande en pleno paso de la borrasca 'Therese' - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reforzado todos sus servicios con motivo del paso de la borrasca 'Therese' y denunciado a 19 turistas que estaban en la zona de Laguna Grande, en La Gomera, con guía profesional, obviando las restricciones y los precintos derivados de la alerta meteorológica.

El instituto armado recuerda a la ciudadanía y a los visitantes en una nota la importancia de respetar las indicaciones de las autoridades competentes, mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar cualquier actividad en el medio natural, mientras dure la alerta.

El incumplimiento de estas medidas puede conllevar expedientes sancionadores, además del riesgo que supone para la integridad física de las personas, subraya.