Denuncian a un hombre por vender alimentos y bebidas en el mirador de Chipeque (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza, Deprona Teide, han denunciado a una persona que ejercía la venta ambulante en una zona de miradores de gran afluencia de personas, en Santa Úrsula, en la zona de Chipeque.

El servicio se enmarca en el esfuerzo que realiza la Guardia Civil por realizar vigilancias encaminadas a evitar aglomeración de personas en zonas de miradores próximos al Parque Nacional del Teide, así como prevención de posibles incendios forestales.

Así, mientras prestaban el servicio, localizaron en uno de los miradores de la zona de Santa Úrsula un pequeño puesto ambulante dedicado a la venta de bebidas frías y diferentes alimentos.

Los agentes le solicitaron la documentación para ejercer la actividad, acogido a la normativa, así como cumplir el resto de normas que regula la comercialización de productos alimenticios.

Al no poder aportar la acreditación para la venta que estaba ejerciendo, se le informa que debe finalizar la actividad y de que será propuesto para sanción por cinco denuncias al Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial.