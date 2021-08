Desaparecen cuatro migrantes durante el rescate de una patera a más de 200 millas al sur de Canarias

Muere una inmigrante tras ser rescatada

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro inmigrantes han desaparecido durante el rescate, en la tarde del martes, de la patera encontrada a unas 270 millas al sur de Canarias. En concreto, ante la distancia "muy grande" a la que se encontraba la embarcación, Salvamento Marítimo solicitó al buque 'Ever Grace', que se estaba en la zona, realizar el rescate de estas personas a bordo del cayuco, siendo en este momento cuando cuatro de los migrantes cayeron al mar y desaparecieron.

En la patera rescatada iban 34 personas, todas de origen subsahariano, de las que cuatro cayeron al mar durante el momento del rescate, por lo que se dio instrucciones a otro mercante, que se encontraba en la zona, el 'Fortaleza Knutsen' para buscar a los desaparecidos pero no se han encontrado, según han indicado a Europa Press fuentes de Salvamento.

De este modo, tras lograr el rescate de 30 personas, desde el buque 'Ever Grace' se expuso que había cuatro que se encontraban en "malas condiciones" y necesitaban una asistencia urgente, motivo por el que se ha movilizado un avión del Ejército del Aire que finalmente ha evacuado a tres hombres, ya que la cuarta persona, una mujer, ha fallecido.

El avión del Ejército del Aire traslada a los tres migrantes hasta el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, donde prevé aterrizar sobre las 11.00 horas.

En cuanto al resto de migrantes rescatados que se encuentran a bordo del 'Ever Grace', que aún está a unas 200 millas al sur de Canarias, no serán trasbordados a la guardamar Talia, ya que apuntan que no se ve viable realizar la operación, por lo que el buque los trasladará hasta el puerto de Las Palmas, si bien se desconoce aún cuando atracará.

La patera rescatada presumiblemente fue avistada por un buque mercante el lunes, 9 de agosto, si bien el avión Sasemar 103 no pudo localizarla hasta este martes cuando estaba a unas 270 millas al sur de Canarias, momento en el que movilizó a la guardamar Talía, así como a los mercantes que estaban en zona, tales como el 'Fortaleza Knutsen' y el 'Ever Grace'.