Desarticulada una red de de carteristas en Fuerteventura tras la investigación de trece personas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable (Fuerteventura) ha procedido a la desarticulación de una red de carteristas durante la operación 'Buzunare MJ', que se ha saldado con la investigación de trece personas.

Según informa la Benemérita, en concreto se acusa de ser presuntas autoras de 21 hurtos y cuatro estafas, además de detener a cinco de ellas --tres en el momento de cometer los delitos--.

Por su parte, estos grupos delictivos operaban también en las islas de Gran Canaria y Lanzarote aprovechando las zonas de mayor afluencia turística.

La investigación se originó hace varios meses cuando los agentes recibieron múltiples denuncias de víctimas que habían sufrido robos al descuido. En la mayoría de los casos, se producían en lugares concurridos por turistas, donde los autores aprovechaban la aglomeración para actuar sin ser detectados.

Así, ante la creciente preocupación del sector turístico, el Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable inició las gestiones necesarias para esclarecer los hechos.

En una primera fase, el análisis de las cámaras de seguridad de los lugares afectados permitió determinar que los autores eran ciudadanos rumanos que actuaban en unas fechas concretas del año, coincidiendo con los períodos de mayor afluencia turística.

Mientras, en una segunda fase se establecieron vigilancias discretas por parte de los investigadores y se intensificaron los dispositivos de patrullas en zonas estratégicas, con la colaboración de la Policía Local del Ayuntamiento de Pájara, que permitieron identificar a varios miembros de los grupos delictivos.

La Guardia Civil ha resaltado que uno de los momentos más destacados ocurrió el 26 de enero cuando un agente de paisano sorprendió a dos individuos de un mismo clan cometiendo un hurto en una avenida muy concurrida de Morro Jable, consiguiendo detener a uno de ellos aunque el segundo logró darse a la fuga.

Pocos días después, el 30 de enero, durante una vigilancia estática, otros dos agentes interceptaron a un varón y una mujer cuando abrían la mochila de unos turistas de avanzada edad para robarles.

Gracias a todas estas gestiones, la operación 'Buzunare MJ' ha permitido esclarecer 25 delitos contra el patrimonio, imputar a 13 personas su autoría y detener a cinco de ellas. Además, se ha conseguido recuperar parte de los efectos sustraídos a las víctimas.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, junto con las diligencias practicadas, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Puerto del Rosario.