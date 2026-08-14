Sucesos.- Desarticulado en La Orotava (Tenerife) un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con la colaboración de agentes del Cuerpo General de Policía Canaria, ha desarticulado recientemente un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en el municipio de La Orotava, en la isla de Tenerife.

El dispositivo culminó con la detención de siete personas, la práctica simultánea de cinco entradas y registros domiciliarios y la intervención de casi 300.000,00 euros en efectivo, según ha informado este viernes el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Durante los registros, fue localizada cocaína y heroína, gran parte de la cual se hallaba ya acondicionada para su inmediata venta. Asimismo, se incautaron los utensilios precisos para el procesado y la posterior distribución de las sustancias, entre los que se incluyen grameras y envases diseñados para la dosificación.

Los agentes encargados de los registros hallaron además un alijo de armas de fuego, tales como escopetas y un revólver, junto a un dispositivo eléctrico tipo táser.

La investigación, llevada a cabo por Vigilancia Aduanera y dirigida por la Sección de Instrucción del Plaza 4 del Tribunal de Instancia de la Orotava y la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife, con el apoyo del Cuerpo General de la Policía Canaria, se inició hace varios meses.

Finalmente, se reunieron los indicios necesarios sobre la comisión de los hechos delictivos investigados, culminando con la ejecución simultánea de los registros domiciliarios y la detención de los principales implicados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso inmediato en prisión provisional de cuatro de ellos. La investigación continúa abierta.