Desarticulado un punto de venta de drogas que operaba en un bazar de Gáldar (Gran Canaria)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de drogas ubicado en un bazar del municipio de Gáldar (Gran Canaria) y ha detenido a un varón como presunto autor reincidente de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas ha explicado que la actuación se enmarca en la operación denominada 'Yoshito 2.0' y que, según la investigación, el detenido había trasladado el punto de venta y encubría la actividad ilícita mediante la explotación de un comercio con el que pretendía justificar los ingresos obtenidos.

De esta manera, los agentes han llevado a cabo vigilancias, seguimientos y diversas aprehensiones de sustancias estupefacientes en las inmediaciones del establecimiento durante la investigación.

Estos indicios han permitido que la autoridad judicial autorizara la entrada y registro en el local, donde se han intervenido dos armas --una pistola detonadora y una réplica de arma tipo Beretta--, más de 1.700 euros en efectivo, 25 dosis de crack y cocaína dispuestas para su venta, así como una pieza de hachís.

Por su parte, en el dispositivo operativo han participado la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y el Servicio Cinológico, que han prestado apoyo en la fase de explotación de la operación.

El presunto autor se valía de la actividad legal del comercio, caracterizada por un constante trasiego de clientes, para ocultar la entrada de consumidores de drogas, quienes permanecían escasos segundos en el interior antes de abandonar el lugar con la sustancia adquirida.

Finalmente, la autoridad judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido tras pasar a disposición judicial.