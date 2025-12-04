Desarticulan un entramado clandestino dedicado al cultivo y venta ilegal de marihuana en Gran Canaria

La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticulan un punto de venta clandestino de marihuana y detienen a dos personas - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon el pasado 26 de noviembre un entramado clandestino dedicado al cultivo y venta ilegal de marihuana en la isla de Gran Canaria, una operación conjunta que conllevó la detención de dos ciudadanos extranjeros de 33 y 52 años.

En un comunicado, ambos cuerpos han indicado que la investigación surgió tras recibirse varias informaciones anónimas que apuntaban a que en una vivienda se estaba cultivando marihuana de San Mateo.

Así, una vez confirmada la existencia de la plantación, la Guardia Civil inició la operación 'VEGA-GREEN ARROW III' para esclarecer el destino final de la sustancia.

De esta manera, los agentes averiguaron que las personas vinculadas a esta vivienda también estaban relacionadas con una asociación cannábica en Telde que, a su vez, era objeto de investigación por parte de la Policía Nacional.

Comenzaron entonces unas pesquisas conjuntas que acreditaron que la asociación se utilizaba de forma clandestina para la venta indiscriminada de la marihuana cultivada y procesada.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de dos personas y a la incautación de 12,76 kilos de cogollos de marihuana, 4,12 kilos de picadura de marihuana, 286,5 gramos de polen de hachís y 168,5 gramos de hachís.

Además, se intervino diverso material utilizado para el cultivo, elaboración y distribución, junto con dinero en efectivo.