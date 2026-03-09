Desarticulan un punto de venta de drogas en una asociación cannábica en Las Palmas de Gran Canaria

Droga y dinero incautado por Policía Nacional y Aduanas en una asociación cannábica en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, con la colaboración de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Las Palmas, han desarticulado un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes que operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica en Las Palmas de Gran Canaria.

Este ha sido el resultado de una investigación que comenzó a finales del año 2025 cuando diversas informaciones apuntaban a la existencia de un establecimiento ubicado en una céntrica calle de la capital grancanaria y donde presuntamente se estaría distribuyendo marihuana, hachís y otros derivados del cannabis, que generaba preocupación y malestar entre los vecinos.

Por este motivo se estableció un marco de colaboración entre la Policía Nacional y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera para desarticular la estructura de almacenamiento y distribución de droga, así como investigar los beneficios económicos derivados de la actividad ilícita, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Para ello se formaron equipos mixtos de investigación, que desarrollaron de forma paralela un análisis patrimonial para detectar el posible blanqueo de capitales mediante empresas aparentemente legales pero que eran utilizadas para introducir en el circuito económico los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.

Por ello, como resultado de la investigación, en febrero de 2026 se realizó un operativo policial que incluyó dos entradas y registros, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en el municipio de Arucas, saldándose con la detención de cuatro personas.

Además en estos registros practicados los agentes intervinieron: 9,1 kilogramos de marihuana, 1,2 kilogramos de hachís, 248 cigarrillos de marihuana, 1.018 botes de aceite de hachís, 110 vaporizadores de marihuana, más de 13.000 euros en efectivo, así como diversa documentación relacionada con empresas presuntamente utilizadas para canalizar los beneficios ilícitos.

En lo que se refiere a la investigación patrimonial, se procedió al bloqueo de las cuentas corrientes de los responsables, así como al embargo de cinco vehículos de su titularidad.

Por último, a solicitud de los investigadores, se decretó el precinto judicial del local investigado que continuaba en funcionamiento a pesar de actuaciones policiales anteriores.

Actualmente la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos.