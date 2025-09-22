Desarticulan un punto de venta de drogas en el casco urbano de Gáldar (Gran Canaria)

Dinero incautado por la Guardia Civil en una operación en Gáldar (Gran Canaria) - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Santa María de Guía, en colaboración con la Policía Local de Gáldar, ha desarticulado un punto de venta de drogas que estaba ubicado en el casco urbano de Gáldar (Gran Canaria), que se ha saldado con la detención de dos hombres y una mujer.

La operación, denominada 'YOSHITO', se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de un lugar donde numerosos consumidores aseguraban adquirir sustancias estupefacientes, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Esta situación, indican, había generado gran malestar vecinal por el constante trasiego de personas en la zona, lo que provocaba una sensación "subjetiva de inseguridad y serios problemas de convivencia".

Por ello, durante más de seis meses agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Santa María de Guía, en coordinación con la Policía Local de Gáldar, llevó a cabo tareas de vigilancia, incautaciones y análisis de información que permitió a los agentes reunir pruebas que confirmaron la comisión de un delito contra la salud pública.

Asimismo se solicitó la autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio investigado, lo que les permitió intervenir importantes cantidades de droga y otros efectos, tales como 264 gramos de cocaína, 495 monodosis y 14 gramos de crack, 1,1 kilos de hachís, cinco plantas de marihuana cultivadas en un invernadero portátil, además de 125 gramos de cogollos y 64 gramos de marihuana picada. También se decomisaron más de 6.000 euros en efectivo y un revólver de aire comprimido.