Desembarcan a los pasajeros del vuelo del Papa retrasado por problemas técnicos y se envía otro desde Madrid

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Iberia ha ordenado el desembarco de los pasajeros que iban a viajar en el vuelo del Papa León XIV desde Tenerife hasta Roma y que se ha retrasado por problemas técnicos dado que las labores de reparación van a durar "bastante", ha afirmado el comandante.

Fuentes de Iberia señalan que el Airbus tiene un problema técnico que "no puede ser reparado inmediatamente" y por ello se prepara otro vuelo, procedente desde Madrid, para que el viaje con el Papa se pueda realizar en el día de hoy.

Aunque en un principio se contaba con un retraso aproximado de media hora, finalmente se espera por otro vuelo que saldría en torno a las 21.00 horas desde Tenerife Norte en dirección a la capital italiana.

El Papa abandonó el avión hace algo más de una hora y se encuentra junto al Rey Felipe VI, autoridades nacionales y locales y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, entre otros, en un edificio anexo a la antigua terminal del aeropuerto.