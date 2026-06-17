Detectada una toxiinfección alimentaria en una fiesta de graduación en La Palma con 24 personas afectadas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Área de Salud de La Palma y la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), adscritas a la Consejería de Sanidad, investigan una toxiinfección alimentaria en la isla de La Palma que ha afectado hasta el momento a veinticuatro personas, con cuadros clínicos leves y evolución favorable.

La toxiinfección se produjo en el contexto de una celebración escolar posterior a un acto de graduación el pasado fin de semana en un instituto de Educación Secundaria.

De entre las personas afectadas, diecinueve son menores de edad y cinco adultos, detalla la Consejería en una nota.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del SCS ha activado el correspondiente protocolo tras la notificación de casos sospechosos de toxiinfección alimentaria.

Hasta este momento, se han notificado veinticuatro casos con sintomatología y se mantiene activado el protocolo establecido y la realización del estudio epidemiológico pertinente para hacer seguimiento a nuevos posibles casos que pudieran estar vinculados.