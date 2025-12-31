Detectado un 'enjambre sísmico' con 14 terremotos al oeste de Las Cañadas del Teide

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Canaria del Involcan ha registrado un nuevo 'enjambre sísmico' en la isla de Tenerife ocurrido entre las 22.30 horas del 29 de diciembre de 2025 y las 01.14 horas del 30 de diciembre.

Durante este periodo se detectaron un total de 14 eventos sísmicos, de los cuales 11 pudieron ser localizados, con una magnitud máxima de 1 en la escala de Richter.

Los sismos se concentraron en el sector suroeste de la caldera de Las Cañadas, a profundidades comprendidas mayoritariamente entre los 8 y 16 kilómetros.

El análisis espectral de las señales revela un predominio de bajas frecuencias, un comportamiento similar al observado en enjambres sísmicos registrados en meses y años anteriores, incluido el ocurrido el pasado 7 de noviembre de 2025, resalta Involcan a través de las redes sociales.

No obstante, precisa que este episodio no supone cambios en la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo, la cual continúa siendo baja.