Detenida en Gran Canaria una mujer sobre la que pesaba una orden de ingreso en prisión

La Policía Autonómica detiene a una mujer con una orden de ingreso en prisión en Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) de la Policía Autonómica Canaria han detenido en el paseo de Las Canteras, en Gran Canaria, a una mujer sobre la que pesaba una requisitoria judicial de ingreso en prisión.

La actuación se inició tras un aviso recibido en la Sala CECOES 1-1-2, en el que se alertaba de la presencia de una persona alterando el orden en la vía pública, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Una vez localizada, la mujer facilitó datos falsos a los agentes y mostró una actitud violenta, llegando a acometer contra los efectivos policiales, motivo por el que fue detenida como presunta autora de delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia grave y daños.

Tras las comprobaciones realizadas, los agentes confirmaron que la arrestada tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Durante su traslado a dependencias policiales, la detenida ocasionó además daños en un vehículo oficial.

Finalmente, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial para el cumplimiento de la orden de ingreso en prisión.