Detenida en La Laguna (Tenerife) por amenazar con provocar una explosión en un edificio de viviendas

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de La Laguna han detenido a una mujer, de 42 años, por un presunto delito de amenazas graves a vecinos en la zona de Patrona de Canarias, cerca del Camino de Las Mantecas.

Los hechos ocurrieron la pasada madrugada de este jueves y, según avanza el periódico 'El Día', los ciudadanos afectados alertaron a la sala operativa del 1-1-2 de que la ahora detenida había amenazado con provocar un incendio o hacer explotar el bloque de viviendas.

Ante esta circunstancia, el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias procedió a activar los recursos necesarios. Agentes de la Policía Local y Nacional se desplazaron a lugar de los hechos.

Finalmente, el Grupo 6 de la Policía Local procedió a la detención de la mujer, que fue derivada a los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía y que pasará a disposición judicial durante la mañana de hoy, según informan fuentes del consistorio lagunero a Europa Press.