Detenida una mujer por intentar introducir droga en la prisión Las Palmas II durante una visita a su hijo

Archivo - Coche de la Policía Nacional de Valladolid. - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública después de que el pasado 29 de septiembre fuera interceptada intentando introducir sustancias estupefacientes en el centro penitenciario de Las Palmas II durante una visita familiar a su hijo, interno en la prisión ubicada en el sur de Gran Canaria.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la investigación se inició cuando los agentes del Grupo de Estupefacientes, adscrito a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde, tuvieron conocimiento de que una mujer podría aprovechar una visita familiar con su hijo para introducir droga en la prisión.

Por ello, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia y pusieron los hechos en conocimiento del centro penitenciario, interceptando a la mujer cuando atravesara el arco de seguridad que da acceso a la sala de comunicaciones.

Durante la intervención se localizaron seis envoltorios ocultos en su ropa interior; Tres de ellos con 7,4 gramos de heroína, dos con 4,3 gramos de cocaína base, conocida como crack y uno de los envoltorios con un gramo de cocaína.

En el momento de la actuación, la mujer estaba acompañada por un menor de tres años, que posteriormente quedó al cuidado de un familiar designado por ella.

Por último, la Policía Nacional indicado que la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.