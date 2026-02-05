Suc.- Detenida tras ser reconocida en un vídeo difundido intentando robar del bolso de una turista en el sur de Tenerife - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Playa de las Américas han detenido a una mujer tras tener conocimiento por redes sociales de un vídeo en el que se observa cómo intenta sustraer pertenencias del bolso de una turista en el sur de Tenerife.

Las investigaciones se realizaron con las labores de inteligencia de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife donde se lleva a cabo la operación 'miradores', un plan de actuación orientado a la prevención y vigilancia en zonas de mayor afluencia de personas, tanto residentes como turistas, para que no sean víctimas de actos delictivos.

Asimismo, a la hora de la identificación de la acusada, se comprobó como sobre ésta había una orden judicial de detención por hechos similares.En concreto, la mujer fue localizada en un establecimiento hostelero, ubicado en el municipio de Granadilla.

Además, se pudo saber que ese establecimiento no había cumplido con sus obligaciones sobre la comunicación de viajeros en el aplicativo de Secretaría de Estado de Seguridad, por lo que fue inspeccionado y se levantaron las correspondientes actas de denuncia.

La detenida, junto a las diligencias instruidas, ha sido entregada a la Autoridad Judicial competente.