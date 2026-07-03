Detenidas cinco personas implicadas de una reyerta que tuvo lugar el pasado mayo en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito de riña tumultuaria ocurrida durante la madrugada del pasado 24 de mayo en las inmediaciones de varios establecimientos de ocio nocturno de Las Palmas de Gran Canaria.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias, ha explicado que los hechos tuvieron lugar cuando varias patrullas fueron comisionadas por la Sala Operativa CIMACC 091 para intervenir ante una reyerta multitudinaria en la que participaron aproximadamente una veintena de personas, muchas de ellas bajo los efectos del alcohol y mostrando una elevada agresividad.

A su llegada, los agentes encontraron a numerosos implicados presentando heridas de arma blanca y diferentes contusiones como consecuencia de la pelea.

Como resultado del enfrentamiento en el que se emplearon armas blancas y un puño americano, uno de los responsables de un establecimiento sufrió lesiones de gravedad, mientras que otra de las personas implicadas perdió varias piezas dentales.

Por su parte, los policías tuvieron que abrirse paso entre los participantes y lograron restablecer el orden, crear un perímetro de seguridad y dispersar a los congregados, pese a que parte de los implicados adoptaron una actitud violenta llegando a arrojar diversos objetos contra los efectivos.

Horas después, varios de los implicados acudieron a un centro hospitalario para ser atendidos de las lesiones sufridas. En ese lugar volvió a producirse un nuevo altercado entre aproximadamente ocho y diez personas, siendo necesaria una segunda intervención policial en la que se llegó a intervenir un machete de grandes dimensiones.

Con todo, la investigación permitió esclarecer los hechos e identificar a varios de los principales participantes mediante la recopilación de numerosos testimonios, el análisis de la información obtenida y la práctica de distintas gestiones de investigación.

Como resultado de las pesquisas, el pasado 25 de junio fueron detenidas cinco personas como presuntas responsables de un delito de riña tumultuaria, siendo puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Finalmente, la Policía Nacional ha indicado que las actuaciones policiales continúan abiertas con el fin de determinar la posible participación de otras personas implicadas en los hechos.