Detenidas cuatro personas que fueron sorprendidas forzando máquinas expendedoras en el parque del Drago de Icod

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Icod de los Vinos, han detenido a cuatro personas acusadas de un delito de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron mientras los agentes prestaban servicio de noche y recibieron un aviso de un posible robo en el interior del parque del Drago de Icod de los Vinos, según ha informado la Benemérita en una nota.

Asimismo, una vez en el lugar, se localizaron a varias personas en su interior, pudiendo detener a dos de ellos, mientras los demás abandonaron el lugar.

Sin embargo, tras iniciar la investigación, los agentes consiguieron identificar a otras dos personas implicadas. De este modo, con el dispositivo de búsqueda, se pudo localizarlos y proceder a su detención.

Los presuntos autores, sustrajeron el dinero de las máquinas expendedoras, además de provocar daños en puertas para acceder al recinto, así como en las citadas máquinas, que forzaron para sustraer el dinero de su interior.

Hasta el momento se han podido recuperar más de 200 euros. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.