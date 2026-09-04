Detenidas dos mujeres en La Victoria y La Orotava (Tenerife) con órdenes de búsqueda

Una mujer detenida por la Policía Canaria en el norte de Tenerife - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria (CGCP) han detenido en distintos dispositivos desarrollados en el norte de Tenerife a dos mujeres sobre las que pesaban diferentes requisitorias judiciales.

Así, en La Victoria de Acentejo, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, con la colaboración del Grupo de Denuncias e Investigación de la Oficina de Policía Judicial, detuvieron a una mujer sobre la que pesaban varias requisitorias judiciales.

La actuación se produjo después de las gestiones realizadas por los agentes para localizar a la reclamada, quien presuntamente llevaba varios meses oculta en un domicilio y evitaba salir al exterior con el objetivo de eludir su detención.

Tras comprobar su identidad, los agentes confirmaron que tenía en vigor una requisitoria de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictada en el marco de una ejecutoria derivada de una condena por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Asimismo, a la mujer le constaban otras tres requisitorias judiciales de búsqueda, detención y presentación, circunstancia que fue comunicada a los órganos judiciales correspondientes.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, la detenida fue trasladada al Centro Penitenciario Tenerife II, donde quedó ingresada para el cumplimiento de la pena impuesta.

En una segunda actuación, agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria procedieron a la detención de una ciudadana española de 45 años, sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y presentación.

Tras su localización, los agentes instruyeron las oportunas diligencias policiales para proceder a su entrega, junto con la detenida, en el Juzgado en Funciones de Guardia de los de La Orotava, a disposición de la autoridad judicial.