Detenidas dos personas por utilizar un DNI ajeno para comprar un móvil de alta gama y contratar líneas telefónicas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el pasado mes de septiembre a dos personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y usurpación de estado civil, tras utilizar la identidad de otra persona para comprar un teléfono de alta gama y contratar varias líneas telefónicas.

La investigación comenzó en abril del 2025, después de que un ciudadano denunciara que una compañía de telecomunicaciones le reclamaba 1.702,04 euros por unos servicios que nunca había contratado, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Los agentes descubrieron que los sospechosos habían utilizado un DNI extraviado por la víctima para hacerse pasar por ella y acudir a un establecimiento comercial de Las Palmas de Gran Canaria, donde consiguieron financiar un teléfono móvil líneas telefónicas a su nombre.

Para evitar ser descubiertos, los implicados abrieron de forma fraudulenta una cuenta bancaria a nombre de una tercera persona, que utilizaron para domiciliar los pagos de los servicios contratados.

Sin embargo, los recibos comenzaron a ser devueltos por falta de fondos o cancelación, lo que terminó generando la deuda que posteriormente fue reclamada por la víctima.

Además, el teléfono móvil obtenido mediante engaño fue vendido en el mercado de segunda mano, pasando por distintos intermediarios y establecimientos especializados en la compraventa de dispositivos electrónicos de Gran Canaria y Tenerife.

Durante las averiguaciones, los agentes analizaron las firmas de los contratos, rastrearon las comunicaciones telefónicas y comprobaron los datos del dispositivo y los desplazamientos realizados por los sospechosos.

Estas gestiones permitieron identificar y localizar a los dos presuntos responsables, que finalmente fueron detenidos. Una vez finalizadas las actuaciones policiales, las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía.