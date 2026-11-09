Detenido por acceder a una zona restringida de las Dunas de Maspalomas y agredir a un agente de Medio Ambiente

Agentes de la Policía Canaria y de Medio Ambiente en las Dunas de Maspalomas - CEDIDO POR POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido a un hombre extranjero por acceder a acceder a una zona restringida de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria) y agredir a un agente de Medio Ambiente del Cabido.

En un comunicado, la Policía Autonómica ha indicado que, en concreto, se le achaca un delito de desobediencia grave y resistencia, así como de lesiones a un agente de la autoridad.

De esta manera, la actuación se inició cuando los efectivos de Medio Ambiente detectaron al individuo transitando por una zona de uso restringido, en la que está prohibido circular fuera de los itinerarios autorizados para evitar el deterioro de la vegetación y proteger la flora y fauna del espacio natural.

Al ser requerido para identificarse por la presunta infracción ambiental, el hombre se negó reiteradamente a atender las indicaciones de los agentes e intentó abandonar el lugar.

La situación derivó en un forcejeo con uno de los agentes de Medio Ambiente, lo que motivó la intervención de los efectivos de la Policía Autonómica que participaban en el dispositivo, quienes detuvieron al varón y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.

PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL

Por su parte, la Policía Canaria ha señalado que el tránsito fuera de los itinerarios habilitados en las Dunas de Maspalomas está restringido para evitar daños en la vegetación y preservar los hábitats de las especies que habitan en este espacio natural protegido.

La protección de estos enclaves constituye una prioridad para la conservación del patrimonio natural de Canarias, cuya biodiversidad y riqueza ecológica requieren medidas específicas de vigilancia y prevención.

En este sentido, los dispositivos conjuntos de la Policía Autonómica y los agentes de Medio Ambiente contribuyen a garantizar el cumplimiento de la normativa, evitar conductas que puedan dañar los ecosistemas y preservar estos paisajes para las generaciones futuras.