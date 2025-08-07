Detenido en Aeropuerto Tenerife Norte tras intentar viajar a la península con más de 80 teléfonos móviles robados

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto de Tenerife Norte- Ciudad de La Laguna, han detenido a una hombre, de 53 años y vecino de Arona, que se disponía a abandonar la isla con destino a la península acusado de un delito de robo continuado. En su equipaje llevaba más de 80 dispositivos electrónicos robados y más de 21.000 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron cuando, en el control de equipaje facturado, se comprueba que en una maleta parece haber numerosos dispositivos electrónicos. Así, se procedió a localizar al dueño del equipaje, para en su presencia, abrir el mismo, según detalla la Benemérita en una nota de prensa.

Así, en el interior se localizó 89 dispositivos electrónicos (88 Smartphone de alta gama y una Tablet), sin poder justificarse su procedencia. Además, en el registro del equipaje, se localizó un paquete oculto en doble fondo de una de las maletas que tenía 11.000 euros y 1.045 libras esterlinas en efectivo. A ello se suma que el detenido portaba en su riñonera más de 9.000 euros en efectivo.

Con la investigación de los hechos, se comprueba que muchos de los smartphone aparecen en base de datos como sustraídos, por lo que se procede a la aprehensión de todos los terminales, del dinero en efectivo, que asciende a 21.246 euros y a la detención del acusado.

El detenido junto a las diligencias instruidas han pasado a disposición de Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna.