Detenido tras agredir a su madre y al perro de un familiar en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detenido recientemente a un hombre de 63 años de edad que agredió a su madre y también al perro de un familiar en la vivienda en la que conviven en Los Gladiolos.

Este servicio se comunicó en horas del mediodía cuando desde la Sala de Comunicaciones de la Policía Local capitalina se activó una dotación policial por un posible caso de violencia doméstica. Los agentes accedieron al domicilio y encontraron a una mujer, de 86 años de edad, tirada en el suelo sin poder moverse.

Otro familiar que convive en ese piso relató que es habitual que el ahora detenido les amenace de muerte e incluso que advirtiera que iba a hacerle daño al perro. Los policías también encontraron a dicho perro en el domicilio con numerosos restos de sangre e inmóvil, según detallan las fuentes policiales en una nota.

El detenido se personó en la vivienda y reconoció ser el autor de la agresión al perro, al que había golpeado con una mancuerna, este elemento fue localizado con restos de sangre por los agentes intervinientes. A la vista de la situación se procedió a su detención y se le trasladó a un centro de salud próximo.

Los policías también recabaron la presencia de un recurso sanitario que, tras atender a la mujer determinó su traslado al Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC) para ser sometida a diferentes pruebas. Respecto al perro, se le llevó de urgencia a una clínica veterinaria.