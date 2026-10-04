Detenido tras atropellar mortalmente a una mujer y darse a la fuga en Los Llanos de Aridane (La Palma)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

SANTA CRUZ DE LA PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Los Llanos de Aridane a un hombre, de 33 años, tras darse a la fuga después de atropellar mortalmente a una mujer, de 75 años, según confirman fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Los hechos sucedieron en la noche de este sábado, en Argual, en Los Llanos de Aridane, y, según avanza el periódico 'El Día', se habría conseguido identificar al presunto autor gracias a los restos del turismo en la calzada así como a la información facilitada por un testigo, que observó la conducción temeraria del detenido.

Asimismo, el ahora detenido circulaba presuntamente a una velocidad excesiva y arrolló a la mujer. Ante la gravedad de los hechos, el hombre habría decidido abandonar el lugar sin prestar auxilio a la víctima.