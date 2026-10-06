Detenido por contratar inmigrantes irregulares en Fuerteventura e imponerles condiciones laborales abusivas

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura al responsable de una empresa dedicada a la jardinería y al mantenimiento de piscinas como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores al contratar inmigrantes irregulares e imponerles condiciones laborales abusivas.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que se trata de una operación que desarrolló en agosto la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario tras la declaración de un trabajador que denunció las condiciones laborales en las que se encontraba prestando servicio en una empresa.

De igual modo, un segundo afectado relató, de forma independiente, hechos similares relacionados con la misma sociedad.

En concreto, ambos manifestaron que habían sido captados a través de grupos de mensajería dirigidos a personas en situación administrativa irregular. Según sus testimonios, recibían entre 30 y 40 euros por jornadas de seis a once horas, con pagos en efectivo, sin justificante y trabajaban sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

También denunciaron la ausencia de vacaciones y pagas extraordinarias, así como frecuentes retrasos en los pagos e impagos por parte del empresario.

Por su parte, los trabajadores señalaron además que el investigado les indicaba que debían huir o esconderse ante la presencia de la Policía o de la Inspección de Trabajo.

LOCALIZARON AL INVESTIGADO EN UN COMPLEJO DE APARTAMENTOS

En el transcurso del operativo, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento que permitió localizar al investigado y a un tercer trabajador en un complejo de apartamentos de Corralejo.

Asimismo, este último manifestó posteriormente que no percibía remuneración económica y que recibía únicamente comida, víveres y útiles de aseo.

La investigación, basada en las declaraciones de los tres afectados y en las comprobaciones policiales, culminó el 30 de septiembre con la detención del responsable de la empresa que fue puesto a disposición de a autoridad judicial competente.