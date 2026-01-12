Detenido un corredor de seguros en Arona por estafar 130.000 euros en pólizas falsas a 156 personas

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas han detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito continuado de estafa.

El acusado, aprovechando su condición de corredor de seguros profesional desde la asesoría que regentaba ubicada en el municipio de Arona, estafó más de 130.000 euros a un total de 156 personas.

El modus operandi consistía en engañar a las víctimas haciéndoles creer que les formalizaba diversas pólizas de seguros de distinto tipo y que en realidad eran falsas, para así conseguir que le abonaran el dinero que costaba cada una, para posteriormente desviarlo a sus cuentas bancarias personales, sin llegar en ningún caso a una tramitación legal ni real.

Cuando los agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de los presuntos hechos delictivos a través de la primera denuncia presentada, iniciaron una investigación gracias a la cual han podido analizar casi 1.200 pólizas de seguros y cuentas bancarias, alertando así a posibles perjudicados y consiguiendo reunir las pruebas e indicios necesarios para esclarecer el delito de estafa continuado.

Hasta el momento han sido presentadas un total de 46 denuncias y la Guardia Civil no descarta que en los próximos días puedan aparecer más personas perjudicadas por la misma estafa, detalla en una nota.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.