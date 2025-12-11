Detenido tras hacerse pasar por el titular de una empresa de compraventa de viviendas y estafar 93.493 euros

Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en Santa Cruz de Tenerife a un hombre tras hacerse pasar por el titular de una empresa dedicada a la compraventa de viviendas mediante el sistema de pujas, llegando a estafar un total de 93.493 euros.

La investigación comenzó tras recibirse la denuncia de un hombre manifestando haber sido víctima de un presunto delito de estafa por parte de otro varón que habría conocido en su trabajo, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Asimismo, el ahora detenido habría captado la atención de la víctima tras presentarse como un empresario dedicado a la compraventa de viviendas, motivo por el cual le realizó dos trasferencias autorizadas por valor de 23.500 euros, siempre con el fin de que se destinaran a la compra de un inmueble.

Posteriormente, y una vez ganada la total confianza del denunciante, este accedió a facilitarle las claves de acceso y operación de su banca on-line, lo cual aprovechó el investigado no solo para realizar numerosas retiradas de efectivo, sino también para pedir hasta ocho préstamos, de los cuales tres fueron aprobados, obteniendo un beneficio ilícito por valor de 48.000 euros.

En concreto, sumando las primeras trasferencias, las retiradas de dinero y los préstamos, la cantidad total estafada ascendió a 93.493.

Tras obtener indicios suficientes se solicitó a la autoridad competente la entrada y registro en el domicilio del presunto autor de los hechos, así como el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Fruto de dicha entrada y registro se procede a la detención del investigado, interviniéndole dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y 10 pendrive, gran cantidad de documentación relacionada con los hechos y 517 euros procedentes del bloqueo de las cuentas.