Detenido un hombre por agredir su expareja en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado 30 de enero a un hombre de 54 años y con múltiples antecedentes como presunto autor de un delito de violencia de género y robo con violencia al agredir a su expareja en la calle Puerto Real de Las Palmas de Gran Canaria.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos ocurrieron a última hora de la tarde cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a los agentes tras recibir un aviso sobre una agresión a una mujer en la vía pública.

A su llegada, los policías localizaron al presunto autor y a la víctima, relatando ésta última que el hombre había quedado con ella y, tras exigirle dinero, la agarró por el cuello mientras intentaba quitarles sus joyas, lo que presenciaron varios testigos.

Ante estos indicios, los agentes procedieron a la detención del varón mientras que la mujer, que manifestó su intención de denunciar, fue asistida y trasladada a un centro sanitario para su valoración medica.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien decreto su inmediato ingreso en prisión.