Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) detuvo el 26 de agosto a un hombre por un delito de agresión sexual contra su inquilina, quien convivía con él en el mismo domicilio, y otro delito contra la intimidad, tras detectar la víctima que la estaba grabando.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que los hechos comenzaron cuando la víctima se trasladó a la vivienda del presunto agresor el 12 de abril de 2025 tras acordar con un alquiler mensual de 400 euros y sin ningún contrato formal de por medio.

Durante los meses de convivencia, y siempre según su testimonio, la mujer sufrió varias agresiones sexuales cometidas por el propietario en distintas estancias de la casa.

De esta manera, en cada ocasión, la víctima afirmó que mostró su rechazo y pidió al sospechoso que se detuviera sin que este atendiera a sus suplicas.

También aseguró que el casero la acosaba de manera habitual y que llegó a amenazarla de muerte en varias ocasiones, lo que unidas a los episodios de violencia, generaron un ambiente de miedo permanente que finalmente la llevó a tomar la decisión de abandonar la vivienda y presentar una denuncia ante las autoridades.

Por su parte, la víctima manifestó de igual modo que, al mudarse, observó una cámara en el pasillo orientada hacia la puerta y que al preguntar al casero le aseguró que estaba desactivada para respetar su privacidad.

Finalmente, las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.