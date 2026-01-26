Sucesos.-Detenido un hombre en Arona (Tenerife) tras ser sorprendido portando droga entre sus pertenencias - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de la compañía de Playa de las Américas han detenido recientemente a un varón, vecino del municipio de Arona, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas y otro de falsedad documental, tras ser sorprendido portando droga entre sus pertenencias.

El suceso se produjo después los agentes, que prestaban servicio por la zona, sorprendieron al detenido mientras esté se hacía un cigarro-porro, según ha detallado la Benemérita en una nota.

Así, ante su actitud evasiva y nerviosa, los agentes procedieron a indentificarlo y a realizarle un cacheo superficial, localizando entre sus pertencencias hasta 18 bolsitas individuales con polen de hachís, 205 euros en billetes fraccionados y bolsitas transparentes individuales iguales a las que portaban el hachís.

Los agentes comprueban la documentación personal que aporta para identificarse, a través de una foto en el teléfono móvil, verificando que la misma no concuerda con la original.

El detenido, junto con las diligencias, ya ha sido puesto a disposición la Autoridad Judicial competente.