Detenido un hombre por cometer dos robos con violencia en dos días consecutivos en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre de 42 años y con un amplio historial delictivo como presunto autor de dos delitos de robo con violencia cometidos en días consecutivos en las zonas de Jinámar y de San Cristóbal.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que el primero de los hechos tuvo lugar el lunes, 29 de septiembre, en un establecimiento de alimentación de Jinámar, donde el arrestado accedió esgrimiendo lo que parecía un arma de fuego y, tras intimidar al personal, sustrajo la recaudación de la caja que ascendía aproximadamente al total de 200 euros.

Al día siguiente, en la tarde del martes 30, el detenido cometió un segundo robo con violencia en el barrio de San Cristóbal, siendo la víctima una mujer a la cual le sustrajo sus pertenencias en la vía pública, tras amenazarla con un arma blanca y un arma simulada.

Ante estos hechos, los agentes establecieron un dispositivo policial de búsqueda, en el que lograron localizar, identificar y detener al sospechoso en las inmediaciones de Zárate.

En el registro, los agentes localizaron el arma blanca y el arma simulada, utilizadas para cometer los hechos delictivos, así como recuperar todas las pertenencias sustraídas.

Ya en dependencias policiales, los investigadores pudieron confirmar y atribuir la autoría del arrestado con los hechos producidos el día anterior en el establecimiento de Jinámar, logrando esclarecer ambos robos con violencia, y confirmar que le constaba una orden judicial de ingreso en prisión.

Por último, una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto ante la autoridad judicial competente, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.