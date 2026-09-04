Detenido un hombre por la quema de varios coches y contenedores en Arrecife

Coche calcinado en Arrecife - POLICÍA NACIONAL

ARRECIFE (LANZAROTE), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un hombre como presunto autor de varios incendios provocados registrados en diferentes puntos de la capital lanzaroteña durante las madrugadas de los días 2, 3 y 4 de junio.

La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife, permitió esclarecer un total de tres hechos diferenciados, en los que se llegaron a originar hasta seis focos de incendio de gran virulencia.

Como consecuencia de estos hechos resultaron afectados un total de 14 vehículos y 13 contenedores de residuos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados.

Las pesquisas policiales permitieron identificar y localizar al presunto responsable, un hombre con numerosos antecedentes policiales, al que se relaciona con los diferentes episodios investigados.

Durante la investigación resultó especialmente relevante la colaboración ciudadana, que aportó información de interés para el esclarecimiento de los hechos, detalla la Policía Nacional en una nota.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien decretó su ingreso en una unidad hospitalaria de psiquiatría.