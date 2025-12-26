Detenido un hombre en Tenerife tras ser pillado transportando 900 kilos de hachís en una furgoneta

Droga intervenida - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años que fue pillado transportando 23 fardos de hachís con un peso total de 900 kilogramos en una furgoneta por la carretera TF-217, dentro del término municipal de La Orotava (Tenerife).

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos tuvieron lugar en horas de la madrugada cuando el vehículo levantó la sospechas de los agentes debido al destacado y elevado sobrepeso de la parte trasera del mismo.

Por ello, procedieron a darle el alto en una zona segura con el objetivo de proceder a identificar a su conductor y registrar el vehículo.

No obstante, el conductor trató de huir en un primer momento al percatarse de la presencia y señales de los agentes, pero se coordinó un dispositivo de seguridad que finalizó con la interceptación de la furgoneta para su posterior registro.

Por último, los guardias civiles identificaron y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.