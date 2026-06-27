Detenido por insultar y amenazar a feligreses durante las misas de una parroquia del sur de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en Maspalomas a un varón como presunto autor de un delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y la libertad de culto, tras una investigación que permitió acreditar su presunta participación en diversos incidentes ocurridos en una parroquia de la localidad.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de varias denuncias y quejas formuladas por miembros de la comunidad religiosa y responsables del templo, quienes alertaron de la reiterada presencia de una persona que acudía a las celebraciones litúrgicas para alterar su normal desarrollo, detalla el cuerpo de seguridad en una nota.

Las investigaciones comprobaron que los hechos se producían de forma continuada desde septiembre de 2025. El modus operandi del detenido consistía en acceder con frecuencia al interior del templo durante la celebración de las misas y proferir gritos y expresiones amenazantes dirigidas tanto a los asistentes como a los responsables de la parroquia.

Asimismo, cuando se le solicitaba que abandonara el lugar para permitir la continuidad de las ceremonias, el investigado reaccionaba de forma hostil, llegando a encararse con los presentes y a proferir insultos y amenazas directas.

DURANTE NUEVE MESES

Estas actuaciones, mantenidas durante aproximadamente nueve meses, generaron una situación de temor e intranquilidad entre los feligreses, afectando al ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa y al libre desarrollo de los actos de culto.

Los agentes tras reunir los indicios necesarios y lograr identificar al presunto responsable, estableció un dispositivo policial que culminó con la localización y detención del investigado como presunto autor de un delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y la libertad de culto.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien decretó diversas medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento respecto al templo afectado.