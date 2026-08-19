Detenido un joven por robar el móvil a un turista en Gran Canaria y sustraer 33.000 USDT en criptoactivos

Archivo - Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 23 años y con antecedentes como presunto autor de delitos de robo con violencia y estafa tras robar el un teléfono móvil a un turista extranjero en Playa del Inglés (Gran Canaria) y sustraer 33.000 USDT en criptoactivos.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos se produjeron durante la madrugada del 31 de diciembre en un conocido centro comercial y de ocio nocturno del sur de la isla.

De esta manera, la víctima denunció que, mientras se encontraba en el establecimiento, dos jóvenes se acercaron a él y entablaron conversación para, en un momento determinado, arrebatarle el teléfono móvil de las manos y propinarle uno de ellos una patada, tras lo que ambos abandonaron rápidamente el lugar.

Minutos después, ya desde su hotel, la víctima accedió a su ordenador portátil con la intención de bloquear el terminal sustraído. Fue entonces cuando comprobó a través de su correo electrónico que se había ordenado la transferencia de todos sus fondos en criptoactivos, un total de 33.000 USDT, hacia una billetera privada.

A raíz de la denuncia, los agentes iniciaron una investigación para determinar el destino de los activos digitales e identificar a las personas relacionadas con su movimiento.

En este caso, las pesquisas permitieron comprobar que los fondos habían sido transferidos a distintas plataformas de intercambio de criptoactivos y que parte de ellos habían sido convertidos posteriormente en euros.

Además, los policías relacionaron los fondos sustraídos con el principal investigado y detectar numerosos pagos efectuados posteriormente en establecimientos de alimentación, ocio y viajes de Alicante y Madrid.

UN GRUPO ESPECIALIZADO EN LA SUSTRACCIÓN DE CRIPTOACTIVOS

Por su parte, durante el desarrollo de las pesquisas, los agentes detectaron la existencia de un grupo organizado relacionado con robos cometidos en diferentes zonas turísticas de Valencia, Málaga, Playa del Inglés y el sur de Tenerife, especializado en la sustracción de criptomonedas.

Según la investigación, los integrantes del grupo recurrían en algunos casos a la violencia y, en otros, al uso de sustancias añadidas a las bebidas de las víctimas con el objetivo de disminuir o anular su voluntad.

Con todo, las gestiones policiales permitieron localizar al principal investigado y proceder a su detención a su llegada al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández en un vuelo procedente de Francia.

Asimismo, una mujer de 30 años ha sido investigada por su presunta colaboración con el detenido en el desplazamiento de los activos digitales.

Por último, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Alicante mientras que la investigación se encuentra judicializada en San Bartolomé de Tirajana.