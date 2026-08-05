Detenido en La Laguna (Tenerife) por un presunto delito de violencia de género

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional han detenido este martes a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género en el entorno de San Matías, en La Laguna (Tenerife).

Los hechos, que habrían generado alarma social en la zona del municipio tinerfeño, fue notificado sobre las 18.20 horas de este martes, en el entorno de San Matías, en concreto en la calle San Nicolás, hasta donde se desplazaron los agentes, según ha informado este miércoles el consistorio lagunero a Europa Press.

Según avanza el periódico 'El Día', el supuesto agresor habría amenazado de muerte a su pareja y le habría advertido de que la arrojaría por una ventana. Sin embargo, la víctima habría conseguido escapar, siendo finalmente localizada por agentes de la Policía Local a más de 200 metros del domicilio.

En el lugar de los hechos, el supuesto agresor, que cuenta con varios antecedentes penales de distinta índole, permanecía en el interior del domicilio. Sin embargo, y tras varios requerimientos de los agentes, abandonó voluntariamente el domicilio y fue detenido y trasladado a las dependencias policiales.