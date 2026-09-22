Detenido en Lanzarote por tráfico de drogas un hombre que ocultaba 25.000 euros en un congelador

Material incautado - CEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

ARRECIFE (LANZAROTE), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional han detenido en Lanzarote a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, en el marco de la operación 'Norte', tras incautarle cuatro kilogramos de cocaína y hallarse 25.000 euros en efectivo ocultos en un congelador.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, fueron agentes del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Arrecife los que iniciaron la investigación y desarrollaron la operación.

De esta manera, las pesquisas llevaron a los efectivos a obtener indicios sobre la presunta implicación del detenido en la distribución de cantidades relevantes de cocaína en la isla, por lo que se estableció un dispositivo policial para comprobar su actividad.

En el transcurso del mismo, los agentes interceptaron el vehículo conducido por el sospechoso y localizaron en su interior tres paquetes que contenían aproximadamente tres kilogramos de cocaína, procediendo en ese momento a su detención.

Además, previa autorización judicial, se practicaron dos entradas y registros en inmuebles vinculados al investigado, donde intervinieron algo más de un kilogramo adicional de cocaína y 25.000 euros en efectivo escondidos la gran mayoría en el interior de un congelador.

Finalmente, la Policía Nacional ha explicado que el arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado su ingreso en prisión.