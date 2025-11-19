Detenido un motorista por circular en sentido contrario en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍALPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo la pasada noche a un motorista que fue sorprendido circulando sin permiso de conducción y en sentido contrario en el barrio de Guanarteme.

Según informa el cuerpo policial capitalino, la actuación comenzó cuando agentes de la UE-GOIA dieron el alto a una moto que habían observando circulando indebidamente.

No obstante, en lugar de pararse, el motorista inició una huída por las calles de la ciudad que finalizó cuando, con el apoyo de la UNE, pudo ser interceptado.

Por ello, los agentes procedieron a la detención del varón por delitos de conducción temeraria y de resistencia a la autoridad.