Detenido un pasajero en el aeropuerto de Gran Canaria con un kilogramo de metanfetamina en su maleta

Material incautado - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Gran Canaria a un pasajero como presunto autor de un delito contra la salud pública tras hallar en su equipaje facturado un kilogramo de metanfetamina.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que la intervención, que se llevó a cabo el 29 de mayo en el marco de la denominada 'Operación Heisenberg', tuvo lugar tras la llegada de un vuelo procedente de Madrid.

En ese momento, los agentes realizaron las correspondientes inspecciones sobre los pasajeros y sus pertenencias para prevenir la introducción de sustancias estupefacientes en el archipiélago.

En total, los efectivos policiales han intervenido un kilogramo de esta droga sintética, conocida popularmente como 'tina', 'cristal' o 'meth', que se encontraba distribuida en cuatro envoltorios ocultos en el interior de una maleta.

Al respecto, la Policía ha recordado que las investigaciones constatan que gran parte del tráfico de este tipo de sustancias con destino a las Islas Canarias se realiza desde diferentes puntos del continente europeo a través de conexiones aéreas regulares.

Finalmente, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente mientras continúa la investigación abierta para esclarecer los hechos.