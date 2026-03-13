Sucesos.- Detenido por portar 10 gramos de cocaína en la Vuelta de Los Pájaros, en Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detenido este jueves a un hombre de 40 años que viajaba en su coche portando 10,6 gramos de cocaína.

Este individuo circulaba a bordo de su vehículo, un Volkswagen Polo, por la zona de la Vuelta de Los Pájaros, donde se han registrado numerosas quejas vecinales por el menudeo de drogas, según informa el Ayuntamiento en una nota.

Los agentes establecieron el Dispositivo Estático de Control (DEC) sobre las 01:00 horas y poco después se dio el alto al vehículo del arrestado.

Tras verificar la documentación del coche y del detenido, un miembro de la Unidad Canina junto a su perro de trabajo, que marcó la posible presencia de sustancias estupefacientes, encontró la droga oculta bajo la vestimenta del individuo.

Realizadas las comprobaciones pertinentes se detuvo al individuo por un delito contra la salud pública, siendo trasladado a un centro de salud y, posteriormente, a las dependencias policiales quedando a disposición judicial.