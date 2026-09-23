Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un hombre tras una discusión vecinal en Anaga (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido este martes al presunto agresor de un hombre que resultó herido tras ser apuñalado en Las Palmas de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, a consecuencia de una discusión vecinal.

Según informa el cuerpo de seguridad, la discusión entre el agresor, de unos 60 años de edad, y la víctima, de 42 años, culminó en una agresión con lesiones sobre esta última, por lo que se requirió de atención sanitaria.

Actualmente, la Policía Judicial mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.