Detenido en Puerto de la Cruz (Tenerife) un fugitivo polaco que se ocultaba desde hace años en Icod

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las dependencias de la Comisaría Local de Puerto de la Cruz a un ciudadano de nacionalidad polaca al cual le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de su país.

Gracias a las gestiones de investigación realizadas, los agentes lograron averiguar que el reclamado residía desde hace varios años en el municipio de Icod de los Vinos.

Según autoridades judiciales polacas, al detenido le constaban más de 50 reclamaciones por delitos de estafa y contra el patrimonio, así como una medida cautelar decretada por el Juzgado de Güímar consistente en la prohibición de abandonar el territorio español y retirada del pasaporte, detalla la Policía en una nota.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad competente, decretando su ingreso en prisión.