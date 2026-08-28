Detenido al ser pillado 'in fraganti' durante un pase de droga en Icod de los Vinos (Tenerife)

Sucesos.- Detenido 'in fraganti' un hombre de 39 años durante un pase de droga en Icod de los Vinos (Tenerife) - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Icod de los Vinos han detenido a un hombre de 39 años, vecino del municipio, acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban prestando servicio en las proximidades de un establecimiento hostelero y observaron a un varón con actitud sospechosa, comprobando que minutos después se acercaba otra persona y realizaban una transacción de lo que parecían una sustancia estupefaciente, según ha informado la Benemérita en una nota.

Finalmente, se interceptó al comprador y se verificó que efectivamente se trataba de una sustancia estupefaciente, lo que pudiera ser cocaína, procediendo a realizar la correspondiente acta denuncia por tenencia de sustancia en vía pública.

Inmediatamente se procedió a detener al supuesto vendedor, portando el mismo 785 euros en billetes fraccionados. El detenido tiene, además, numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

El detenido junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.