Detenido en el sur de Tenerife tras ser sorprendido con 183 gramos de hachís

Sucesos.- Detenido en el sur de Tenerife tras ser sorprendido portando 183 gramos de hachís - POLICÍA CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UPRI) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido a un hombre en la zona sur de Tenerife como presunto autor de un delito contra la salud pública ante la tenencia ilícita de 183,73 gramos de hachís.

Durante el desarrollo de la intervención por una alteración del orden público en Arona, el agente dogo, de la unidad canina, marcó a un varón joven presente en las inmediaciones de un recinto hotelero. Tras proceder a su identificación y posterior cacheo, los agentes localizaron entre sus pertenencias la cantidad mencionada.

Por estos hechos, se instruyeron las diligencias correspondientes.