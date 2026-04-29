Detenido por varios robos con violencia en Lanzarote tras salir de prisión por una suspensión de condena

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ARRECIFE (LANZAROTE), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un varón por su presunta implicación en varios robos con violencia en Arrecife (Lanzarote) durante un mismo fin de semana y tras salir de prisión por una reciente suspensión de condena.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que la investigación comenzó después de que una mujer de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad sufriera el 10 de abril un robo a plena luz cuando transitaba por una vía céntrica próxima a su domicilio.

De esta manera, un varón la abordó de forma sorpresiva, empleando una violencia desproporcionada al arrojarla al suelo, inmovilizarla y golpearla, logrando sustraerle una cadena de oro.

La investigación permitió la identificación del presunto autor gracias a la colaboración de un testigo y al análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia municipal.

No obstante, en el momento de su identificación no se procedió a su detención, ya que el investigado había reingresado en el centro penitenciario días antes tras ser arrestado por la autoría de otro robo con violencia cometido durante el mismo fin de semana.

Al respecto, la Policía ha apuntado que el detenido contaba con numerosos antecedentes por delitos contra las personas y el patrimonio, mientras que una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.