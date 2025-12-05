Detenido un varón que se atrincheró reteniendo a sus padres en el domicilio familiar de Telde (Gran Canaria)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en la tarde-noche del pasado 28 de noviembre a un varón sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión que se atrincheró reteniendo a sus padres en el domicilio familiar de Telde (Gran Canaria).

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que, además, el individuo realizó graves amenazas y mostró una actitud extremadamente violenta.

Los hechos tuvieron lugar cuando se recibió un aviso alertando de la posible presencia del individuo en el inmueble, momento en que varios agentes acudieron al lugar.

Una vez allí, contactaron con la moradora de la vivienda, quien confirmó que su hijo se hallaba en los alrededores pese a tener en vigor una orden de alejamiento respecto a ella por delitos de violencia doméstica.

Mientras los policías realizaban comprobaciones, el hombre apareció en una de las ventanas del domicilio y comenzó a proferir gritos, manifestando que había quitado las llaves de la vivienda y que no permitiría que sus padres salieran.

Además, en ese mismo momento llegó a amenazar con "reventar una bombona de butano" si los agentes intentaban acceder, manteniendo a sus progenitores retenidos en el interior. De igual modo, el individuo insultó y amenazó en repetidas ocasiones a los efectivos, llegando incluso a subir al alféizar de la ventana con la intención de lanzarse.

SE INICIÓ UNA NEGOCIACIÓN

Ante el estado de alteración y la falta de obediencia a las instrucciones policiales, se activó el protocolo correspondiente mediante comunicación con la Sala 091, solicitándose la presencia de un negociador especializado de la Policía Nacional.

Las gestiones se prolongaron durante más de una hora, logrando finalmente que el varón permitiera la salida de sus padres, quienes fueron puestos inmediatamente en zona segura.

Por su parte, tras confirmar la distribución del interior del domicilio, los agentes prepararon el acceso a la vivienda para proceder a la detención. Poco después, y tras varios intentos fallidos de apertura, el hombre accedió finalmente a abrir la puerta de manera voluntaria.

Los policías realizaron entonces la reducción del varón, constatando que presentaba restos de sangre en varias zonas de su cuerpo sin que se apreciara en ese momento el origen concreto de las lesiones.

Finalmente, el detenido fue informado de los motivos de su detención: una reclamación judicial vigente, un delito de detención ilegal y un delito de quebrantamiento de condena por incumplimiento de la orden de alejamiento.